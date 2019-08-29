Киевский фуникулер возобновил работу после ремонта

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной городской госадминистрации.

Как сообщалось, ежегодный технический осмотр киевского фуникулера должен был завершиться 23 августа, но был продлен из-за обнаруженной проблемы с тросом.

Напомним, с 22 июля столичный фуникулер был закрыт на ежегодный технический осмотр.

Во время ежегодных регламентных работ были обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов.

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