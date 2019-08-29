Импорт автогаза упал на 20% за месяц

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года импорт сократился на 11% (на 12 тыс. тонн), по сравнению с 26 днями июля – на 31% (на 42 тыс. тонн).

По оценке "А-95", по итогам всего августа импорт составит 115-120 тыс. тонн, что на 30-35 тыс. тонн ниже, чем было в июле.

По словам трейдеров, в первой половине августа отгрузки ресурса "Роснефти" были ограничены, но с 15 августа ситуация наладилась.

"Российские поставки восстановлены, наблюдается также рост отгрузок ТШО ("Тенгизшевройл") и белорусских производителей", – сообщил один из трейдеров.

За 26 дней августа, по данным "А-95", импорт сжиженного газа из России составил 30 тыс. тонн (падение на 40% к аналогичному периоду июля), из Беларуси, включая ресурс витебских терминалов, – 32 тыс. тонн (-6%), из Казахстана – 22 тыс. тонн (-5%). Импорт из альтернативных источников составил 11 тыс. тонн (-70%).

С начала года импорт автогаза в Украину составил около 915 тыс. тонн, что на 5,2% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Трейдеры отмечают, что этого объема поставок на рынок будет достаточно для покрытия потребностей Украины в сентябре.

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Напомним, в июле был зафиксирован рекордный объем импорт СУГ на уровне 150,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, с 1 августа в отношении импортируемого из РФ сжиженного углеводородного газа (СУГ, автогаз) установлена специальная пошлина в размере 1,75%, с 1 октября она увеличится до 3%.

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