БизнесЦензор

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29.08.19 14:07

Импорт автогаза упал на 20% за месяц

Импорт сжиженного газа за 26 дней августа составил 95 тыс. тонн, без учета бутана, поставляемого для переработки на предприятии "Карпатнефтехим".

цистерна

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года импорт сократился на 11% (на 12 тыс. тонн), по сравнению с 26 днями июля – на 31% (на 42 тыс. тонн).

По оценке "А-95", по итогам всего августа импорт составит 115-120 тыс. тонн, что на 30-35 тыс. тонн ниже, чем было в июле.

По словам трейдеров, в первой половине августа отгрузки ресурса "Роснефти" были ограничены, но с 15 августа ситуация наладилась.

"Российские поставки восстановлены, наблюдается также рост отгрузок ТШО ("Тенгизшевройл") и белорусских производителей", – сообщил один из трейдеров.

За 26 дней августа, по данным "А-95", импорт сжиженного газа из России составил 30 тыс. тонн (падение на 40% к аналогичному периоду июля), из Беларуси, включая ресурс витебских терминалов, – 32 тыс. тонн (-6%), из Казахстана – 22 тыс. тонн (-5%). Импорт из альтернативных источников составил 11 тыс. тонн (-70%).

С начала года импорт автогаза в Украину составил около 915 тыс. тонн, что на 5,2% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Трейдеры отмечают, что этого объема поставок на рынок будет достаточно для покрытия потребностей Украины в сентябре.

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Напомним, в июле был зафиксирован рекордный объем импорт СУГ на уровне 150,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, с 1 августа в отношении импортируемого из РФ сжиженного углеводородного газа (СУГ, автогаз) установлена специальная пошлина в размере 1,75%, с 1 октября она увеличится до 3%.

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