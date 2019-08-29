Государственный долг в июле вырос на $2 миллиарда, – Минфин

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время в национальной валюте госдолг снизился на 1,69% – до 2,07 трлн грн.

Прямой государственный долг в июле в долларовом выражении увеличился на 3,14% – до $72,22 млрд (в гривне – на 1,12%, до 1,81 трлн грн). В том числе внешний прямой долг сократился на 0,48%, до 39,92 млрд.

Гарантированный государством долг за прошлый месяц снизился на 1,44% – до $10,17 млрд (в гривне – снизился на 5,51%, до 255,22 млрд грн). В том числе внешний гарантированный долг снизился на 1,76%, до $9,74 млрд.

В целом с начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 5,2%, или на $4,07 млрд, однако в гривневом эквиваленте из-за укрепления национальной валюты он сократился на 3,49%, или на 74,75 млрд грн.

Как сообщил Минфин, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам июля снизилась до 39,95%, в специальных правах заимствования – до 14,36%, в евро – до 10,09%, тогда как в гривне выросла до 34,54%.

Кроме того, 0,7% госдолга номинировано в иенах, 0,37% – в канадских долларах.

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Как сообщалось, в июне Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых, спрос на ценные бумаги составил около 6 млрд евро. Последний выпуск облигаций в евро перед этим был осуществлен Украиной 15 лет назад.

После этого в начале июля "Укрзализныця" разместила евробонды на $500 млн под 8,25% годовых.

Затем "Нафтогаз" 12 июля разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: на сумму 600 млн евро на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на 3 года.

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