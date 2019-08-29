Группа ЭРУ поставит из Польши в Украину американский газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЭРУ сообщает БизнесЦензор.

"Польская нефтегазовая компания (PGNiG) приобретет сжиженный природный газ в США, который будет продан компании "Энергетические Ресурсы Украины" (ЭРУ) после процесса регазификации. Благодаря последовательному расширению поставок сжиженного газа PGNiG способна предлагать природный газ еще большему числу потребителей", - говорится в сообщении.

Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал имени президента Леха Качинского в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое сообщение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года.

"Мы также зарезервировали полную мощность на терминале в Свиноуйсьце, где ожидаем 39 поставок в следующем году, и имеем свободную мощность в газопроводе в Польше и на ее границах. Это делает PGNiG привлекательным партнером для сотрудничества в создании современного и безопасного рынка газа в этой части Европы. Несколько лет сотрудничества с нашим партнером ЭРУ являются этого лучшим доказательством", – комментирует Петр Возняк, президент Правления PGNiG.

"Сейчас единственным ограничением для увеличения экспорта в Украину является мощность газопроводов Польши в направлении Силезия - Подкарпатье. Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет расширена максимум до 2021 года", – добавил господин Возняк.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Дочерняя компания "Эру Трейдинг" стала первой компанией, осуществившей импорт электроэнергии из стран Европы в Украину.

Напомним, в ноябре 2018 года бывший совладелец группы компаний "ЭРУ" Андрей Фаворов был назначен руководителем газового направления НАК "Нафтогаз Украины".