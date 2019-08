Никопольский завод Коломойского пошел на мировое соглашение с Нацбанком

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, 28 августа Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО "Никопольский завод ферросплавов", который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ "Приватбанк".

Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступило АО "Никопольский завод ферросплавов", завод обязуется погасить задолженность "Приватбанка" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.

Ранее, в мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО "Никопольский завод ферросплавов". Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств АО КБ "Приватбанк" по кредиту рефинансирования.

"Решение судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ "Приватбанк" путем заключения мирового соглашения состоялось впервые", - сообщает НБУ.

Как отмечают в Нацбанке, сегодня на различных этапах судебных разбирательств находится еще более 200 подобных дел не только по "ПриватБанку", но и банков, которые в свое время были признаны неплатежеспособными.

Так, в 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн. Цель исков - погашение кредитов рефинансирования, которые Нацбанк предоставил "ПриватБанку" между 2008 и 2015 годами. Иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям.

Cуды уже приняли 21 решение в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,2 млрд грн. 18 из них вступили в законную силу, а исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.