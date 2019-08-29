Южно-Украинская АЭС отключила на ремонт блок №1

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, по состоянию на утро четверга в работе находятся 9 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС – 88-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Ривненской АЭС – 97-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 106-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС – 278-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Ривненской АЭС – 21-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.