Основатель Alibaba предсказывает переход на 12-часовую рабочую неделю

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По его словам, люди смогут работать по 4 часа 3 дня в неделю. Это станет возможным благодаря технологическому развитию и реформе образовательной системы, отметил он.

В качестве примера технологического развития Ма привел электричество. "Сила электричества заключается в том, что оно дает людям больше свободного времени для посещения караоке или танцевальных вечеринок по вечерам. Я думаю, что благодаря искусственному интеллекту у людей будет больше времени наслаждаться тем, что они — люди", — подчеркнул сооснователь Alibaba.

Говоря об образовательной системе, он подчеркнул, что в следующие 10-20 лет каждый человек, страна и правительство должны сконцентрироваться на ее реформе, чтобы "дети смогли найти работу, работу, на которой требуется проводить три дня в неделю, четыре часа в день". "Если мы не изменим образовательную систему, у нас будут проблемы", — добавил он.

"Я не беспокоюсь по поводу работы. У компьютеров есть чипы, а у людей — сердца. Сердце — вот источник мудрости", — подчеркнул Ма. Он назвал существующую образовательную систему устаревшей, созданной для индустриального периода.

По его словам, в будущем машины будут показывать более хорошие результаты в некоторых областях, чем люди. Образовательная система, которая необходима, должна делать людей более креативными.

Маск согласился с Ма. "Она (образовательная система) очень медленная, а лекции — это самое худшее", — подчеркнул он.