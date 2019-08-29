Apple пообещала больше не подслушивать пользователей iPhone

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Теперь пользователи смогут выбрать, соглашаться ли на мониторинг качества распознавания их речи. Только у тех пользователей, кто прямо даст на это согласие, записи разговоров будут доступны для прослушивания человеком.

При этом в компании заявили, что в будущем "градация", ныне приостановленная, будет выполняться только официальными сотрудниками Apple, а не нанятыми на стороне подрядчиками.

В начале месяца Apple приостановила градацию после того, как выяснилось, что подрядчики, оценивающие качество записей, постоянно слушают конфиденциальную информацию и частные разговоры.

Этому примеру последовали также Google и Microsoft.

Голосовые помощники могут записывать разговоры случайно, к примеру в случаях, когда приложению показалось, что была произнесена ключевая фраза (в случае Siri - "привет, Сири"), которую необходимо произнести для включения системы голосового распознавания.