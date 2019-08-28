Производитель вин "Коблево" выплатит 39 миллионов дивидендов

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующий вопрос включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, запланированного на 4 октября 2019 года.

В частности, за 2016 год к выплате предназначено 0,58 грн, за 2017 год – 21,13 млн грн, за 2018 год – 17,72 млн грн.

"Коблево" входит в "Баядера Групп", созданную в 1991 году. Ее владельцами являются Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло.

Группа объединяет профильные активы в алкогольной отрасли – дистрибуторские компании и собственное производство ликеро-водочных изделий в Украине и Беларуси, вина, вермутов и коньяков, а также является эксклюзивным импортером мировых алкогольных брендов в Украине.

Основные торговые марки – "Перша Гильдия", Коzaцька Rаda, Hlibny Dar, Koblevo, Marengo и другие.

Основными акционерами "Коблево" (по состоянию на второй квартал 2019 года) являются Наталья Бондарева (24,29%), Виталий Бабинин (8,75%), Вера Козловская (8,75%), ООО "Дикксон" (24,31%), ООО "Баядера Холдинг" (32,29%).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram