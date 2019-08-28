Новая Налоговая служба объявила о начале работы

Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Мы начинаем новый этап в налоговой политике нашего государства. Новая налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей, которая будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков. Уверен, что совместными усилиями мы построим сервисную налоговую службу европейского образца с высоким уровнем доверия в обществе", – пообещал Верланов.

Указанным распоряжением Кабмин передал Государственной налоговой службе функции по реализации государственной налоговой политики, в сфере борьбы с налоговыми правонарушениями, администрирование единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как отмечается в сообщении, принятие распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию ГНС: проведения государственной регистрации, утверждения структуры, штатного расписания аппарата и сметы, перевода из ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.

"Таким образом, осуществление мероприятий по созданию ГНС и обеспечению осуществления ГНС полномочий и выполнения функций, определенных положением о Государственной налоговой службе Украины, утвержденным постановлением Кабмина от 6 марта №227", – подчеркивается в сообщении.

Также начал работу официальный вебпортал Государственной налоговой службы Украины www.tax.gov.ua.

В ГФС обращают внимание, что в связи с началом работы Государственной налоговой службы вход в "Электронный кабинет" уже осуществляется по новому адресу: cabinet.tax.gov.ua.

При этом до завершения мероприятий по реорганизации Государственной фискальной службы для удобства пользователей вход в "Электронный кабинет будет возможен и по старому адресу: cabinet.sfs.gov.ua.

Как сообщалось, на заседании 21 августа Кабинет министров полноценно запустил Государственную налоговую службу, возложив на нее функции по реализации налоговой политики, госполитики по администрированию ЕСВ, а также в сфере борьбы с правонарушениями налогового законодательства.

Как поясняли в Минфине, распоряжение вступает в силу с момента опубликования. Государственная фискальная служба прекратит свое функционирование после того, как завершится процесс формирования Государственной таможенной службы.

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