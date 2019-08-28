"Энергорынок" сократил прибыль перед ликвидацией в 5 раз

Об этом свидетельствует отчетность госкомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Чистый доход "Энергорынка" от реализации продукции за отчетный период составил 8,73 млрд грн (за 6 месяцев 2018 года – 8,54 млрд грн), а ее себестоимость – 8,69 млрд грн (за 6 месяцев 2018 года – 8,37 млрд грн).

Расходы на уплату налога на прибыль составили 95 млн грн (за январь-июнь прошлого года – 405 млн грн).

По данным "Энергорынка", на конец второго квартала это госпредприятие не имело задолженности перед банками (тогда как на начало года соответствующие краткосрочные долги составляли 1,85 млрд грн, на начало 2018 года – 5,04 млрд грн).

В то же время задолженность госкомпании за товары, работы, услуги составила 27,37 млрд грн. При этом в составе оборотных активов была указана в т.ч. дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги на 5,5 млрд грн, прочая дебиторская задолженность – 24,2 млрд грн.

При этом долг ГП "Энергорынок" перед "Энергоатомом" (оператор четырех действующих атомных электростанций Украины) на конец июня составил 11,7 млрд грн.

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Как сообщалось, в апреле Кабинет министров утвердил финансовый план ГП "Энергорынок" на 2019 года с плановым показателем чистой прибыли в сумме 467,1 млн грн, что в шесть раз меньше ожидаемой в 2018 году.

По итогам всего 2018 года эта госкомпания задекларировала прибыль в размере 2,86 млрд грн (за 2017 год - 856,2 млн грн).

Напомним, до 1 июля ГП "Энергорынок" выполняло функцию оптового поставщика электроэнергии. После внедрения нового оптового рынка электрической энергии с этой даты операции по купле-продаже переданы созданным на базе госпредприятия филиалам "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель". За самим же "Энергорынком" остается урегулирование кредиторской и дебиторской задолженности, затем компания должна быть ликвидирована.

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