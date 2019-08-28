Экспорт зерновых в новом сезоне достиг 7,6 миллиона тонн, – Минагрополитики

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени экспортировано 4,07 млн тонн пшеницы, 1,75 млн тонн кукурузы, 1,78 млн тонн ячменя.

По состоянию на 28 августа этого года также экспортировано 44,6 тыс. тонн муки.

Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% больше, чем за предыдущий МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе повысило прогноз экспорта зерновых на 2,65 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 54,04 млн тонн.

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