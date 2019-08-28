Суд отпустил соратницу Януковича Богатыреву под залог в 6 миллионов (обновлено)

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней с альтернативой залога в 6 млн грн", – сообщили в прокуратуре Киева.

В свою очередь бывший министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш после заседания суда заявила, что залог за Богатыреву внесет народный депутат Вадим Новинский.

"Залог внесет Вадим Новинский", – сказала Лукаш. По информации СМИ, Новинский подтвердил, что готов внести залог, если семья Богатыревой обратится к нему с такой просьбой.

Как сообщалось, накануне Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский районный суд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

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