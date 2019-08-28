Производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" перечислили 3 миллиарда за июль

Как сообщает пресс-служба компании, таким образом обязательства перед возобновляемой генерацией за первый месяц работы нового рынка выполнены на 100%, передает БизнесЦензор.

Ранее "Гарантированный покупатель" осуществил авансовые платежи за июль на общую сумму 1,76 млрд грн.

"Окончательный расчет с производителями электроэнергии из возобновляемых источников стал возможен после утверждения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) размера стоимости услуги "Гарантированного покупателя" 23 августа 2019 года. Согласно Порядку продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу это обязательное условие для расчета с производителями электроэнергии за месяц", – отмечается в сообщении .

По данным госпредприятия, на 27 августа в реестр производителей по "зеленому тарифу" входят 430 компаний. Общее количество произведенной альтернативной энергии в июле – около 506 тыс. МВт-ч.

"Кроме этого, "Гарантированный покупатель" своевременно и в полном объеме перечислил производителям электрической энергии по "зеленому" тарифу авансовые платежи за август 2019 года", – сообщает предприятия, не уточнив размера авансовых платежей.

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Как сообщалось, 13 августа НЭК "Укрэнерго" завершило перечисление аванса в размере 1,58 млрд грн госпредприятию "Гарантированный покупатель" для компенсации затрат на покупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу.

Напомним, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску связанного с Игорем Коломойским АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

12 июля НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 года – до 312,14 грн за МВт/ч.

В "Укрэнерго" заявляли, что из-за рещения суда в июле компания работала по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии, который не покрывает затраты "Укрэнерго" на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. В частности отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП "Гарантированный покупатель" на покупку электроэнергии ВИЭ по "зеленому" тарифу".

Напомним, что тарифы "Укрэнерго" с 1 июля увеличились за счет включения в их структуры затрат, которые ранее лежали на ГП "Энергорынок". В частности, в тариф на передачу НКРЭКУ заложила затраты на покупку технологических потерь электроэнергии в магистральных сетях, а также средства на возмещение ГП "Гарантированный покупатель" расходов на оплату электроэнергии из ВИЭ по "зеленому" тарифу.

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