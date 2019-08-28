Арбитраж в Стокгольме запретил продажу акций "Проминвестбанка" в пользу Коломойского, – ВЭБ

Об этом сообщили в российской корпорации ВЭБ.РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После серии экстренных слушаний и обмена состязательных позиций с украинской стороной английский юрист вынес решение, которым поддержал правовую позицию, разработанную совместной юридической командой ВЭБа и коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры", удовлетворил все требования ВЭБа, запретил Украине продавать акции ПИБа, а также обязал Украину возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", – прокомментировал журналистам решение Стокгольмского арбитража представитель ВЭБа.

Решение выносил юрист Джо Тирэдо, сообщил ВЭБ. Это соруководитель практики международного арбитража фирмы Garrigues.

Как сообщалось, на 28 августа на Фондовой бирже ПФТС был назначен аукцион по продаже 99,7726% акций "Проминвестбанка" (ПИБ), однако на него не было подано ни одной заявки от покупателей.

Государственная исполнительная служба (ГИС)выставила на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа в рамках исполнения в Украине решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за захваченное в Крыму недвижимое имущество связанных с Игорем Коломойским компаний.

Ранее интерес к покупке активов проявило несколько компаний – ООО "ФК "Женева" и "Европейськэ ощаднэ товариство", связанные с инвесткомпанией Investohills экс-главы украинского "Альфа-банка" Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" Александра Зиновьева.

В июне Российский ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь его украинского дочернего "Проминвенвестбанка". ВЭБ обвинил украинские власти в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.

О намерении инициировать такое разбирательство в международном арбитраже ВЭБ объявил в сентябре 2018 года после ареста акций "Проминвестбанка" киевским судом. Суд тогда арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и "Сбербанка" во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-главы "Приватбанка" Игоря Коломойского.

До этого сообщалось, что ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,99 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 76 действовавших банков.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram