Счетная палата оценила потери госбюджета из-за укрепления курса гривни в 9 миллиардов

Об этом заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пацкан отметил, что почти 40% объема доходов госбюджета рассчитывается с использованием курса гривни к доллару США или евро. При этом с начала года гривня укрепилась к доллару США на 9%. Таким образом укрепление гривни привело к невыполнению плана доходов государственного бюджета.

"Именно поэтому очень важно, чтобы прогноз по гривне был обновлен, ведь на нем основываться бюджет на следующий год", – подчеркнул Пацкан.

Глава Счетной палаты напомнил, что в последние годы экспорт товаров и услуг и денежные переводы из-за границы, прежде всего от трудовых мигрантов, являются основными источниками поступления в Украину валюты.

По словам Пацкана, даже в благоприятных условиях на внешних сырьевых рынках в первом полугодии рост экспорта товаров составил 5,9%, что значительно меньше прогнозируемого уровня в 9,1%. Экспорт товаров и услуг вырос на 7,2% при прогнозе роста на 8,3%. При этом импорт товаров и услуг вырос на 7,9%.

Пацкан добавил, что в будущем из-за укрепления гривни будет увеличиваться отрицательное сальдо торгового баланса.

"Укрепление гривни будет стимулировать рост импорта и сдерживать экспорт украинских товаров и услуг. В то же время это будет сдерживать рост цен, прежде всего на импортные товары", – добавил глава Счетной палаты.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Минфин ожидает от Национального банка Украины (НБУ) уточненного прогноза курса гривни на 2020-2022 годы для разработки проекта госбюджета на 2020 год.

Ранее Маркарова заявила, что Национальному банку целесообразно увеличить покупку валюты на межбанке для сдерживания укрепления курса гривни.

В свою очередь в НБУ заявили, что не намерены препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни.

В государственный бюджет Украины на 2019 год заложен курс доллара на уровне 29,4 грн/$ на конец года.

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