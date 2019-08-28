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28.08.19 17:29

Советник Трампа напомнил странам ЕС об опасности зависимости от российского газа

США выражают обеспокоенность проектом "Северный поток-2" и предостерегают страны от зависимости от одного поставщика источников энергии.

Советник Трампа напомнил странам ЕС об опасности зависимости от российского газа

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Слишком большая зависимость от одной страны, от одного поставщика негативно влияет на независимость стран. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность проектом "Северный поток-2", потому что видим много других возможностей в этом направлении", – сказал Болтон.

Болтон отметил, что речь идет и о новом проекте поставок газа через Транскаспийский газопровод, и об экспорте сжиженного газа из США.

Болтон указал, что энергетическая сфера – чрезвычайно важный вопрос для США, Украины и для Европы в целом.

"И приоритетом является максимальное расширение, диверсификации источников поставок энергоресурсов", - подчеркнул он.

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