Окружение Яценко пытается с помощью суда защитить схему с реестром недвижимости

Об этом сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельского, которая вела расследование по этим фирмам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Иск от ООО "Ви Ай Пи Департамент", ООО "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ", ООО "Про Закупивли" и ООО "Акцепт Онлайн" подан в Окружной административный суд Киева.

Указанные фирмы просят суд признать противоправными действия всех органов Антимонопольного комитета, совершенные после 1 января 2019 года в отношении истцов по направлению требований о предоставлении информации, а также обязать все органы АМКУ воздержаться от совершения каких-либо действий в отношении истцов, принадлежащих им авторизованных электронных площадок и других принадлежащих им объектов права интеллектуальной собственности.

Также истцы просят суд обязать органы АМКУ закрыть производство по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции истцами.

Ранее эти же фирмы подали иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительными ряд решений АМКУ. Рассмотрение этого дело 20 августа было приостановлено до решения дела в ОАСК.

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Как сообщалось, АМКУ расследовал антиконкурентные согласованные действия площадок с ноября 2018 года. Еще до официального старта расследования выяснилось, что они не отвечают на информационные требования Комитета.

После этого Верховная Рада внесла в Налоговый Кодекс поправку, которая запретила Антимонопольному Комитету заниматься расследованием по любым объектам, связанным с правами интеллектуальной собственности.

Учредители указанных фирм связаны с окружением нардепа Антона Яценко, известного как "крестный отец" Тендерной палаты. При этом площадки лишают доступа к государственной базы тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.

Фонд госимущества в 2018 году позволил вышеуказанным четырем фирмам предоставлять посреднические услуги регистраторам и нотариусам по доступу к Единой базе отчетов об оценке имущества.

При этом электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая в течение года уже возросла с 510 до 1356 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир.

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