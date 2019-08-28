Немецкие фермеры заменили российский рынок поставками в Китай

Об этом сообщил вице-президент Немецкого крестьянского союза (Deutscher Bauernverband, DBV) Вернер Шварц, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Потеря российского рынка была весьма ощутимой для сельского хозяйства Германии", – признал представитель объединения, отметив, что со временем и ценой больших усилий немецкие фермеры смогли открыть для себя новые рынки в Азии.

"Сегодня Китай, включая (его специальный административный район, – ред.) Гонконг, имеют для нас то же значение, что ранее имела Россия", – подчеркнул Шварц.

Вице-президент DBV уточнил, что ежегодный объем немецкого аграрного экспорта в этот регион "исчисляется почти двумя миллиардами евро". Из ФРГ на эти рынки поставляют в первую очередь свинину, молочную и зерновую продукцию.

Читайте также: Потепление позволит превратить Украину в экспортера риса, – Минагрополитики

Вместе с тем Шварц выразил надежду на то, "что в конфликте вокруг Крыма и востока Украины будет найдено политическое решение, и рынки снова будут открыты".

В 2018 году президент Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид также выступал за отмену торговых ограничений, так как до санкций Россия – наравне с США и Швейцарией – входила в тройку крупнейших рынков экспорта из ЕС. Тогда страна ежегодно закупала в Евросоюзе мясо, фрукты и овощи примерно на 1,6 млрд евро.

Как сообщалось, в июне российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки продовольствия до 31 декабря 2020 года.

Продуктовое эмбарго Россия ввела после того, как страны ЕС и США утвердили санкции против Москвы в ответ на оккупацию Крыма в 2014 году и агрессию РФ на Донбассе.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram