Кабмин принял решение о выходе Украины из еще одного договора в рамках СНГ

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №789 от 21 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Министерству иностранных дел поручено уведомить о принятом решении Исполнительный комитет СНГ.

"Принятие постановления направлено на защиту национальных интересов Украины и национальной безопасности Украины", – отмечается в комментарии к документу.

В пресс-службе правительства напомнили, что Украина также является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического (биологического) и токсинного оружия и его уничтожении, Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, членом международных режимов "Вассенаарская договоренность", "Австралийская группа", "Группа ядерных поставщиков", "Режим контроля ракетных технологий".

"Вопросы сотрудничества в сфере нераспространения оружия массового уничтожения урегулированы указанными международными договорами и не требует дополнительного регламентирования", – сказано в комментарии к документу.

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Решение принято в рамках выполнения указа президента №139 от 19 мая 2018 года "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Соглашение о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств их доставки, было подписано 26 июня 1992 года в Минске. Его подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

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