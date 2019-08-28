Японские автомобильные компании Toyota и Suzuki договорились о партнерстве

В рамках соглашения Toyota и Suzuki получат небольшие доли друг друга на фоне стремления разработать новые технологии и адаптироваться к масштабным изменениям в отрасли, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Так, Toyota заплатит около 96 миллиардов иен ($910 млн) за 4,94% акции Suzuki, а Suzuki приобретет на рынке бумаги Toyota на сумму около 48 млрд иен. Это эквивалентно 0,2% акции Toyota по цене на момент закрытия сессии в среду, до объявления о сделке.

Согласно совместному заявлению компаний, они намерены справиться с трудностями, с которыми столкнулась отрасль, "строя и углубляя отношения в новых сферах, при этом продолжая оставаться конкурентами".

В частности, компании намерены усилить технологии и продукты, на которых каждая из них специализируется.

Как отмечает агентство, сделка подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются автопроизводители, пытаясь идти в ногу с ростом в отрасли, которая претерпела изменения в результате подъема сегмента электромобилей, сервисов поиска такси и каршеринга, а также технологий автономного вождения.

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