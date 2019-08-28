Аграрии пояснили рост цен на картофель поздним урожаем

Об этом говорится в письме ассоциации в адрес первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

По данным объединения, урожай картофеля не является существенно меньшим, чем в 2018 году. Ожидается, что среднестатистическая урожайность составит 38-45 т/га по профессиональных хозяйствах.

При этом эксперты ассоциации отмечают, что из-за сложных погодных условий картофель в Украине в этом году созревает на месяц позже и именно поэтому сейчас растет в цене.

В целом производственные площади под картофелем в сезоне-2019 составляют более 40 тыс. га, что на 12 тыс. га больше, чем в 2018 году.

"Внутренняя потребность торговых сетей в картофеле – 1,3 млн т/год. Хозяйствами УАПК, которые представляют 20% профессионального картофелеводства, будет обеспечено 240 тыс. тонн столового картофеля, что составляет 25% от общегосударственной потребности этого канала реализации и сбыта. Еще 120 тыс. тонн выращено для нужд перерабатывающих предприятий. Это позволяет утверждать, что 2019/2020 МГ в Украине дефицита картофеля не будет!", – отмечается в письме УАПК.

Как сообщалось, по данным информационно-аналитического центра "Шувар", закупочные цены на картофель в августе года выросли почти в 2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили около 11 грн/кг из-за неурожая ранних и средних сортов этой культуры в Украине.

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