Interpipe Пинчука согласовал реструктуризацию облигаций на $200 миллионов (обновлено)

Об этом сообщается в объявлении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласие на предложения, изложенные в меморандуме о достижении согласия, были получены от требуемой доли держателей облигаций", – указано в объявлении.

Данное решение о реструктуризации вступает в силу с 28 августа текущего года.

Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года, ставка сохранена на уровне 10,25% годовых. В рамках реструктуризации за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В результате общая сумма выпускаемых новых облигаций составит $82,11 млн.

Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн плюс начисленные и невыплаченные проценты.

"Реализация самой реструктуризации остается предметом дополнительных условий и эмитент рассчитывает в будущем сделать дополнительные заявления относительно реализации реструктуризации", – отмечается в объявлении компании.

Ранее в меморандуме "Интерпайп" пояснял, что из-за неблагоприятных рыночных условий и влияния геополитических событий в регионе способность компании погашать долг снизиласьь. В 2013 году группа не выполнила некоторые финансовые обязательства и пропустила запланированные выплаты основного долга в размере $106 млн. Это привело к перекрестным дефолтам по займам группы и началу процесса финансовой реструктуризации.

Согласно меморандуму, в целом к реструктуризации предлагается реструктуризировать задолженность в объеме $1,41 млрд, в том числе $1,17 млрд основной суммы, в $400 млн, в том числе $297,4 млн обязательств по еврооблигациям – в $82,1 млн.

В этом объеме также $263,2 млн долгов по электросталеплавильному комплексу "Днепросталь", $125,4 млн – по кредитам на пополнение оборотного капитала, 4725,4 млн – по другим кредитам, которые предложено реструктуризировать соответственно в $72,6 млн, $45 млн и $200,3 млн.

Среди условий реструктуризации предусмотрена также пропорциональная выплата держателям еврооблигаций суммарно $40 млн Exit fee.

В рамках реструктуризации акционер "Интерпайпа", бенефициаром которого выступает Виктор Пинчук и члены его семьи, предоставит $50 млн в капитал для финансирования стратегического инвестиционного плана. Кроме того, акционер обязался предоставить группе дополнительный буфер ликвидности в размере $20 млн, если группа не выполнит прогнозы бизнес-плана и рискует быть неспособной выполнить финансовые обязательства перед кредиторами за счет собственных финрезервов. Группа также сможет получить кредит в $50 млн для пополнения оборотного капитала.

В документах также указывается, что новой холдинговой компанией "Интерпайпа" вместо Interpipe Limited станет Interpipe Holdings Plc.

Как сообщалось, ранее в августе трубно-колесная компания "Интерпайп" подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) о проведении реструктуризации своей задолженности перед кредиторами.

Запрос компании на оформление реструктуризации – достижение Меморандума о получении согласия (Consent Solicitation Memorandum) – датируется 14 августа 2019 года, ожидаемое подписание соглашения о реструктуризации состоится 29 августа 2019 года.

Реструктуризацию проводит холдинговая компания группы – Interpipe Holdings Limited (Кипр).

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Ранее стало известно, что "Интерпайп" в рамках реструктуризации намерен увеличить объем выпуска бондов с $330 до $430 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых и сроком погашения $150 млн до 31 декабря 2023 года, а остальной суммы до 31 декабря 2024 года

Напомним, в апреле ресурс Reorg Research со ссылкой на свои источники сообщил, что "Интерпайп" получил 100% согласие кредиторов на предложение о реструктуризации своих обязательств и планирует завершить их до 30 июня этого года.

По данным Reorg Research, из общего долга в $1,3 млрд обязательства перед кредиторами оборотного капитала на $125 млн будут оформлены займом на $45 млн, перед другими кредиторами, включая держателей еврооблигаций, – новыми шестилетними еврооблигациями с купоном 10,25%, займом на $45 млн под 6,65% годовых и инструментами восстановления стоимости (VRI, EBITDA-деривативы), выплаты по которым будут привязаны к EBITDA "Интерпайпа".

"Интерпайп" с 2012 года не обнародует финансовых результатов. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.

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