БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
28.08.19 15:29

Минрегион призвал местные власти стимулировать строительство встроенных детсадов

Местные власти должны активнее использовать действующие с 1 октября 2018 года строительные нормы по проектированию детских садов, которые позволяют размещать в жилых домах небольшие встроенные или встроенно-пристроенные дошкольные учебные заведения для решения проблем с нехваткой мест в детских садах.

Минрегион призвал местные власти стимулировать строительство встроенных детсадов

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Сегодня во многих городах, особенно в районах с плотной застройкой, очень острой является проблема недостатка необходимой социнфраструктуры: детсадов и школ. Для решения этой проблемы еще в прошлом году новыми государственными строительными нормами, в частности, было разрешено проектировать небольшие садики на первых этажах жилых домов. Конечно, с соблюдением всех необходимых требований. И это уже можно и нужно делать на местах для решения вопроса с нехваткой этих заведений", – подчеркнул Парцхаладзе.

"Также мы хотим, чтобы по аналогичному принципу в Украине было разрешено делать небольшие встроенные начальные школы – 1-4 классы. Ведь в отдельных районах найти участок под школу площадью минимум 1,4 га не всегда просто. Тем более, что, согласно ГСН, должен быть обязательно соблюден радиус пешеходной доступности до 300 м до детсада и до 750 м до школы", –  добавил заместитель министра.

Чиновник напомнил, что в новых государственных строительных нормах по градостроительству содержатся более жесткие нормы для размещения детских садов и школ. Поэтому на 1000 жителей должно быть обеспечено 38 мест в детсадах и 135 мест в школах.

Среди плюсов размещения встроенных и встроенно-пристроенных детсадов в жилые дома замминистра назвал:

Согласно новым ГСН, размещения дошкольных учебных заведений разрешено в виде:

В то же время при проектировании таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования и соответствующие ГСН относительно жилых домов. Земельный участок такого детсада должен отделяться от придомовой территории жилого дома ограждением и зелеными насаждениями. Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений во встроенных и встроенно-пристроенных детсадах должна соответствовать требованиям ГСН по защите территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного Минздравом.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100