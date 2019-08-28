"Центрэнерго" завершило первое полугодие с убытком в 1,2 миллиарда

Об этом говорится в отчете компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистый доход за первое полугодие снизился на 9% (на 714,98 млн грн) – до 7,26 млрд грн. Валовой убыток составил 201,29 млн грн против 634,54 млн грн валовой прибыли заянварь-июнь 2018 года.

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" по итогам деятельности в 2018 году сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1,39 млрд грн) по сравнению с 2017 годом – до 499,13 млн грн.

При этом "Центрэнерго" в 2018 году увеличило производство электроэнергии на 38,2% по сравнению с 2017 годом – до 8,68 млрд кВт-ч. В том числе выработка Углегорской ТЭС составила 4,32 млрд кВт-ч (+4,6%), Трипольской ТЭС – 2,2 млрд кВт-ч (+2,7 раза), Змиевской ТЭС – 2,16 млрд кВт-ч (+63,5%).

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram