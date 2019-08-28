МВД уволило главу предприятия по производству оружия после проведенной проверки

Как уточнили в пресс-службе министерства, нарушения привели к потерям на общую сумму 2,4 млн грн, из которых возмещено в ходе аудита 1,8 млн грн, передает БизнесЦензор.

Во время аудита начальник предприятия Виктор Писаренко был уволен за нарушение условий контракта.

Как установила проверка министерства, предприятие систематически мало просроченную задолженность по выплате заработной платы с июня 2018 года, которая по состоянию на 1 августа 2019 года составила 32,2 млн грн и погашена только в августе 2019 года.

При этом Писаренко в нарушение установленного порядка выписал себе премий на 465,5 тыс. грн, другим работникам – 59,2 тыс. грн.

При этом снижение доходов предприятия и рост расходов привели к убытку за первое полугодие 2019 года на сумму 6,8 млн грн.

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"В случае непринятия руководством неотложных мер по увеличению объемов реализации и уменьшения размера расходов существует риск наращивания размеров долговых обязательств, что приведет к банкротству предприятия", – отмечается в сообщении.

При этом предприятием за 2016-2018 годы и первый квартал 2019 года проведены расходы на общую сумму 17,7 млн грн, не предусмотренные финансовым планом.

"По результатам аудита разработан ряд рекомендаций для устранения нарушений, эффективного принятия управленческих решений для увеличения доходов и оптимизации расходов", – сказано в сообщении.

Казенное предприятие "Научно-производственное объединение "Форт" Министерства внутренних дел Украины специализирующееся на разработке и производстве огнестрельного оружия и спецсредств для сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур.

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