Датская JYSK увеличила сеть в Украине до 54 магазинов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Магазин в Кривом Роге площадью 1,3 кв. м заработает в ТРЦ Victory Plaza на ул. Лермонтова, 37. Он станет вторым объектом сети, действующим в Кривом Роге.

Торговая точка во Львове разместится в ТЦ "Ашан" по ул. Черновола, 16-и, его площадь составит 1,2 тыс. кв. м.

Как сообщалось, ООО "Юск Украина" планирует ежегодно открывать 12 новых объектов, а за четыре финансовых года нарастить сеть до 100 магазинов.

Как сообщалось, в прошлом фингоду (1 сентября-2017/31 августа-2018) продемонстрировала рост оборотов по сравнительным магазинам более чем на 30%, выполнив план по запланированному обороту в 1 млрд грн.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году. По состоянию на 6 февраля 2019 года сеть представлена 47 магазинами, а также интернет-магазином.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,7 тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе.

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