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28.08.19 14:44

Количество больничных с начала года снизилось на 4,3%

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за январь-июль 2019 года принял на оплату пособия по временной потере трудоспособности почти 2,4 млн больничных листов на общую сумму 5,8 млрд грн.

Количество больничных с начала года снизилось на 4,3%

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Общее количество листков нетрудоспособности снизилась на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество дней временной нетрудоспособности уменьшилось на 4,1%.

По словам и.о. директора исполнительной дирекции ФССУ Сергея Нестерова, динамика уменьшения количества дней временной нетрудоспособности, среди прочего, является результатом деятельности рабочих органов исполнительной дирекции Фонда по предупреждению нецелевых расходов по общеобязательному государственному социальному страхованию.

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