Нацагентство без конкурса передало Херсонскую нефтеперевалку неизвестной компании

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

О данном переходе свидетельствует обнародованный в системе ProZorro отчет о заключении 23 августа договора между этой компанией и Нацагентством по вопросам выявления розыска и управления активами, полученными от коррупционных или других преступлений (АРМА).

Процесс смены управителя был запущен 26 июля 2019 г. Тогда следователь одесской полиции Лилия Цишенко обратилась в Киевский райсуд Одессы с просьбой передать управление Херсонского нефтеперевалочного комплекса от ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами", у которого он находится на сбережении с 2014 г, к АРМА.

После этого сайте АРМА в разделе "лица, что могут осуществляться управление активами", появились две компании, якобы имеющие квалификацию для управления объектами перевалки и хранения нефтепродуктов. Это ООО "Карпат-ЭКО", специализирующееся на утилизации отработанных масел и прочих нефтепродуктов, и ООО "Вествайт Трейд", ранее не замеченное в работе на рынке нефтепродуктов.

23 августа без проведения тендера или публичного конкурса, АРМА заключила 5-летний контракт с ООО "Вествайт Трейд" на "управление объектом недвижимого имущества". Сам договор в системе ProZorro не обнародован, доступен только отчет о его заключении. В этом отчете не уточняется каким именно объектом "Вествайт Трейд" будет управлять.

ООО "Вествайт Трейд" зарегистрировано в октябре 2018 г. на жителя Киева Олега Мороза, затем в апреле 2019 г. компания была перерегистрирована на жителя г. Остер Черниговской области Вячеслава Авершина. В открытых реестра юрлиц нет информации о другой предпринимательской деятельности Авершина.

Процесс смены управителя Херсонского нефтеперевалочного комплекса происходит одновременно с попытками СБУ и прокуратуры заблокировать работу перевалки. 10-11 августа СБУ провела обыск на пришвартованном к причалу терминала танкере "Мрия", чем на время заблокировала работу перевалки. 20 августа судно было захвачено вооруженным отрядом СБУ и погранслужбы в нейтральных водах и принудительно отбуксировано в Херсон.

Херсонская нефтеперевалка признана вещественным доказательством по делу Сергея Курченко и с осени 2014 г. на основании решения Приморского суда Одессы находится в оперативном управлении ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами". ГП ПОНП является правопреемником ГП "Феодосийское ПОНП", которое перерегистрировано после оккупации Крыма. Учредителем ГП ПОНП выступает Министерство энергетики и угольной промышленности.

В 2018 г. ПОНП принял 84,6 тыс. т импортных нефтепродуктов (12% от общего объема перевалки морпортами). В І полугодии 2019 г. — 45,3 тыс. т (16%).