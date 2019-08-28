Кабмин назначил членом набсовета "Укрзализныци" Аудицкаса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Это закреплено соответствующем распоряжением Кабинета министров №653-р от 14 августа 2019 года, опубликованном в газете "Урядовый курьер" 24 августа этого года.

Аудицкас назначен в набсовет "Укрзализныци" как представитель от государства.

Кабмин также уполномочил госсекретаря Министерства экономразвития и торговли подписать договор с Аудицкасом о занятии им указанной должности.

Адомас Аудицкас имеет 15-летний профессиональный опыт в сфере инвестиционного банкинга, корпоративного банкинга, государственного управления и управленческого консалтинга. Он руководил реформой государственных предприятий в Литве в качестве вице-министра экономики.

Помимо этого, Аудицкас был председателем крупнейшего литовского энергетического холдинга Lietuvos Energija, а также членом правления Giraites Ginkluotes Gamykla (литовский фонд государственного имущества).

В настоящее время он является членом наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины", соучредителем и президентом Украинской академии корпоративного управления. Выступает в роли советника премьер-министра Владимира Гройсмана на общественных началах.

Как сообщалось, в июне 2018 года Кабинет министров утвердил кандидатуры семи членов наблюдательного совета "Укрзализныци".

По состоянию на конец августа в состав набсовета "Укрзализныци" входят четыре независимых члена: экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер (глава набсовета), старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Кун и Матье Андреас, до недавнего времени бывший старшим советником австрийской нефтяной компании OMV.

В качестве членов набсовета-представителей государства в набсовет "Укрзализныци" входят: директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэль Билак, а также руководитель службы вице-премьера и член набсовета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" Константин Марьевич, а также новоназначенный Адомас Аудицкас.

Третий представитель власти в набсовете "Укрзализныци" - Иван Юрик, ранее возглавлявший представительство Blackstone в Украине, - был уволен в июне 2019 года.