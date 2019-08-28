"Приватбанк" продал 9 нефтебаз за 15 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным OpenMarket, нефтебазы находятся в четырех областях: Кировоградской, Запорожской, Житомирской и Сумской.

ПриватБанк, в частности, в Кировоградской области реализовал на аукционе две нефтебазы: в областном центре – по стартовой цене 1,989 млн грн, в с.Грузьке Кировгорадского района – за 3,715 млн грн при стартовой цене 0,79 млн грн.

В Житомирской области банк реализовал две нефтебазы: в пгт Яблунец за 2,1 млн грн при стартовой цене 0,654 млн грн и в с.Зарудницы – за 0,884 млн грн при стартовой цене 0,553 млн грн.

В Сумской области было продано три нефтебазы: в г.Лебедин – за 1,5 млн грн при стартовой цене 0,644 млн грн, в пгт Краснополье – по стартовой цене 1,098 млн грн и в с.Биланы – за 0,789 млн грн при стартовой цене 0,125 млн грн.

В Запорожской области было продано две нефтебазы по стартовым ценам: в пгт Камыш-Заря и в г.Пологи за 2,497 млн грн и 1,097 млн грн соответственно.

В то же время, согласно данным OpenMarket, 18 июля по причине отсутствия допущенных к торгам участников банк не продал нефтебазу в г.Змиев Харьковской области. В этот же день банк снял с торгов три нефтебазы в Житомирской области.

Как сообщалось, в июле ПриватБанк выставил на продажу через OpenMarket семь нефтебаз в рабочем состоянии общей стоимостью 1,059 млрд грн.

Согласно данным OpenMarket, ПриватБанк 1 июля этого года реализовал на аукционе три нефтебазы в Сумской области: в областном центре – за 1,9 млн грн при стартовой цене 0,83 млн грн, в Шостке и Бурыни – по стартовой цене 2,26 млн грн и 1,73 млн грн соответственно.

Неделей ранее, 26 июня, банк продал на аукционах три нефтебазы - в Малине, Попельне и Овруче. В первых двух со стартовых 1,16 млн грн и 0,63 млн грн цены выросли соответственно до 9,14 млн грн и 2,09 млн грн, тогда как в Овруче нефтебаза реализована по начальной стоимости 1,7 млн грн.

Ранее, 18 июня, банку удалось продать нефтебазу в Кагарлыке по стартовой цене 2,52 млн грн, а наиболее удачным стал аукцион по продаже нефтебазы в Броварах (оба - Киевская обл.): от стартовой цены в 4,56 млн грн итоговая поднялась до 14 млн грн.