Коломойский предложил повысить ренту для Ахметова на добычу руды на 66%

Об этом Коломойский сообщил в интервью ЦензорНет, сообщает БизнесЦензор.

Коломойскому задали вопрос насчет того, нужно ли увеличить ренту для предприятий Рината Ахметова.

"Вот это правильное направление! Потратил он 30 долларов на производство сырья, при производстве стали он потратил 440 долларов. Продал сталь за 520, то есть 80 с тонны нажил – молодец! С 80 долларов прибыли заплатил 20 налог на прибыль, осталось 60 долларов с тонны в карман - и кайфуйте. На бразильцев в "Шахтере" хватит. А когда вместо производства и налогов в Украине он просто вывозит сырье китайцам - это справедливо? Это говорит, что он нас всех считает лохами", - заявил Коломойский.

"Нет, если ты сырье вывозишь, то с 80 долларов на тонне минимум 75% пусть отдаст - это 60 долларов, а 20 пусть оставит себе. С этих 16 миллионов тонн - это будет у него 320 миллионов долларов, 20% налога заплатил, останется 280. Так тут на еще одну команду бразильцев хватит", - добавил он.

Он также считает, что предприятия Ахметова могут не продавать руду, а производить сталь.

"Но есть второй вариант - не продавай сразу руду! Вот выделите это жирно! Производи сталь - у тебя же есть мощности, а ты вместо загрузки предприятий сокращаешь мощности, потому что тебе сейчас проще продавать руду, а не заниматься производством. Вот мы ферросплавы производим, хотя мы ж тоже можем марганцевую руду продавать. Руду сегодня выгоднее продавать, чем производить ферросплавы. Но мы долбаемся то с "Укрэнерго", то с НКРЕ, то с "Укрзализныцей", мы производим, платим налоги, загружаем предприятия работой, хотя у нас созданы государством условия, что выгоднее продавать сырье", - сказал Коломойский.

По словам Коломойского предприятия Ахметова и Владимира Новинского из группы "Метивнест" платя ренту 1,5 доллара за 1 тонну руды.

"1,5 доллара на тонне. Почти ноль, короче. В Конституции написано, что недра принадлежат народу. Вот наша группа нефть добывает, продает по 500 долларов за тонну, и платим ренту 28-30%, то есть 150 долларов с тонны – все правильно, наполняем бюджет, потому что используем природные богатства страны. А Ахметов продает руду по 110 с тонны и платит ренту меньше 2 долларов! Но я не потому, что мне обидно, нам хватает наших заработков, 50 долларов прибыли с тонны остается и это хорошо. Прибыль в 10 % по мировым меркам – это отличный результат, но Ахметов имеет 270% прибыль с природных богатств страны, разве это нормально, разве так бывает в цивилизованных странах? А государство с протянутой рукой ходит", - сказал Коломойский.