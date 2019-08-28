"Укрэнерго" подало в международный арбитраж против РФ за крымские активы

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

В апреле 2018 года высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные сообщения НЭК "Укрэнерго" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной.

"Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для разрешения спора путем переговоров. Но российская сторона не предоставила ответа", - сообщает "Укрэнерго".

В связи с этим 27 августа 2019 года "Укрэнерго" передало спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора.

Интересы "Укрэнерго" в споре с Россией представляет международная юридическая фирма Lalive со штаб-квартирой в Швейцарии.