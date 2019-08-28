ЕБРР планирует рассмотреть кредит для МХП Косюка на 100 миллионов евро в октябре

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Работа над совместным проектом продолжается. Ожидается, что проект будет рассмотрен советом директоров ЕБРР в конце октября-2019, а заявления о прекращении сотрудничества беспочвенны", – указано в сообщении банка.

Как сообщалось, в январе этого года ЕБРР уведомил, что в марте 2019 года может рассмотреть вопрос о предоставлении 100 млн евро агрохолдингу МХП на приобретение словенской компании Perutnina Ptuj.

Согласно данным агентства, этот проект столкнулся со значительным сопротивлением со стороны европейских конкурентов МХП, и дата его рассмотрения на совете директоров банка уже несколько раз переносилась. В конце мая этого года старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов сообщил агентству, что проект еще нуждается в доработке.

МХП в ноябре-2018 подписал соглашение о приобретении 90,68% акций словенской Perutnina Ptuj, вертикально интегрированной компании в Юго-Восточной Европе, и заявил о планах инвестировать 200 млн евро в производственную базу Perutnina Ptuj в течение четырех-пяти лет.

В конце апреля агрохолдинг сообщил о завершении сделки, заплатив за пакет 221 млн евро.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% по сравнению с 2017 годом - до $128 млн, EBITDA – на 2%, до $450 млн при росте выручки на 21% - до $1,556 млрд.

Выручка Perutnina Ptuj в 2018 году составила 271 млн евро, EBITDA - 30,4 млн евро.