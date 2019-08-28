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28.08.19 09:42

"Укртрансгаз" сократил убыток в 2 раза

Оператор газотранспортной системы Украины - компания "Укртрансгаз" в январе-июне 2019 года сократила убыток по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,9 раза - до 9,421 млрд грн.

газ,укртрансгаз

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету компании, за 6 месяцев 2019 года чистый доход компании от реализации продукции сократился на 2,1% - до 26,58 млрд грн, а валовой убыток сократился в 3,19 раза - до 2,304 млрд грн по сравнению с январем-июнем 2018 года. Себестоимость реализованной продукции составила 28,88 млрд грн.

В 2018 году "Укртрансгаз" увеличил чистый убыток на треть по сравнению с 2017 годом - до 32,6 млрд грн.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

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