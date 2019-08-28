Польша заменяет закупки российского газа поставками из США

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Сделать это импортер планирует после 2022 года, когда истекает долгосрочный контракт с "Газпромом".

Но уже сейчас намерения Польши снизить зависимость от российского газа подтверждаются статистикой: в первом полугодии страна сократила закупки у "Газпрома" на 28%, до 4,3 млрд кубометров.

Польская госкомпания PGNiG с 2022–2023 годов рассчитывает покупать в США крупные объемы сжиженного природного газа, заявил зампред правления концерна Мачей Вожняк.

К этому времени у компании заканчивается контракт с российским "Газпромом" на 10 млрд кубометров в год (общее потребление Польши — около 19 млрд кубометров). По уже подписанным контрактам Польша в течение 24 лет будет закупать у американской Cheniere сначала около 0,52 млн тонн сжиженного газа в год (до 2022 года), а после — по 1,45 млн тонн, а также 2 млн тонн в год у Venture Global LNG в течение 20 лет.

Это около 4,7 млрд кубометров после регазификации, что покроет четверть потребления Польши. Еще 2,7 млрд кубометров СПГ страна собирается с 2022 года закупать у Катара. При этом, как пояснил Мачей Вожняк, часть американского сжиженного газа Польша намерена перепродавать на более премиальных азиатском и южноамериканском рынках.

В Варшаве уверяют, что СПГ из США на 20–30% дешевле, чем трубопроводный газ "Газпрома" (формула контрактной цены не раскрывается).

Помимо закупок СПГ Польша также планирует построить газопровод Baltic Pipe из Норвегии мощностью 8 млрд кубометров.

В PGNiG допускают, что после 2022 года контракт с Газпромом продлен не будет.