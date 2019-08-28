БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
28.08.19 09:32

Польша заменяет закупки российского газа поставками из США

Польша собирается наращивать закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), который, по заявлению национальной госкомпании PGNiG, обходится существенно дешевле российского сырья.

польша

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Сделать это импортер планирует после 2022 года, когда истекает долгосрочный контракт с "Газпромом".

Но уже сейчас намерения Польши снизить зависимость от российского газа подтверждаются статистикой: в первом полугодии страна сократила закупки у "Газпрома" на 28%, до 4,3 млрд кубометров.

Польская госкомпания PGNiG с 2022–2023 годов рассчитывает покупать в США крупные объемы сжиженного природного газа, заявил зампред правления концерна Мачей Вожняк.

К этому времени у компании заканчивается контракт с российским "Газпромом" на 10 млрд кубометров в год (общее потребление Польши — около 19 млрд кубометров). По уже подписанным контрактам Польша в течение 24 лет будет закупать у американской Cheniere сначала около 0,52 млн тонн сжиженного газа в год (до 2022 года), а после — по 1,45 млн тонн, а также 2 млн тонн в год у Venture Global LNG в течение 20 лет.

Это около 4,7 млрд кубометров после регазификации, что покроет четверть потребления Польши. Еще 2,7 млрд кубометров СПГ страна собирается с 2022 года закупать у Катара. При этом, как пояснил Мачей Вожняк, часть американского сжиженного газа Польша намерена перепродавать на более премиальных азиатском и южноамериканском рынках.

В Варшаве уверяют, что СПГ из США на 20–30% дешевле, чем трубопроводный газ "Газпрома" (формула контрактной цены не раскрывается).

Помимо закупок СПГ Польша также планирует построить газопровод Baltic Pipe из Норвегии мощностью 8 млрд кубометров.

В PGNiG допускают, что после 2022 года контракт с Газпромом продлен не будет.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100