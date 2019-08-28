Часть торгового центра "Арена Сити" в Киеве выставили на продажу

Об этом Нефедов сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Может кто из олигархов или просто бизнесменов хочет во вторник побаловать себя шопингом? Так на ProZorro.Продажи для вас эксклюзивчик: пафосная столичная недвижимость - Арена Сити. Да-да, мечтали поселиться в самом центре Киева? Тогда 65 млн гривень и вот вам собственный офис и еще 26 гостиничных номеров в дополнение", — сообщил он.

По данным "Прозорро", на продажу выставлено нежилое помещение в "Арена Сити" площадью 976,3 квадратных метров. Начальная цена лота - 65 миллионов гривен без НДС.

Отмечается, что аукцион стартовал 27 августа в 16:57, предложения будут принимать до 20:00 29 сентября, аукцион проведут 30 сентября в 13:53. Размер минимального шага повышения цены - 1% (650 тысяч гривен).

Как сообщал БизнесЦензор, Дмитрий Фирташ продал часть торгово-офисного центра "Арена Сити" бизнесмену Сергею Тигипко.