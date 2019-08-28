Telegram запустит свою криптовалюту в течение двух месяцев, – СМИ

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Кроме того, мессенджер планирует также создать электронные кошельки, которыми смогут пользоваться 200-300 млн пользователей Telegram, сообщили инвесторы, пожелавшие остаться неизвестными. Мессенджер заявил, что Gram станет новой онлайн-валютой и способом отправки денег в любую точку мира, пишет издание.

По данным издания, Telegram обещал инвесторам выпустить Gram до 31 октября 2019 года, в противном случае он будет обязан вернуть инвесторам деньги. В итоге Telegram рассчитывает выпустить свою криптовалюту даже раньше этого срока, обращает внимание издание.

О планах запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с криптовалютой Gram основатель менеджера Павел Дуров заявил еще в конце 2017 года. В ходе прошедшего в 2018 года ICO (первичное размещение монет криптовалюты) Telegram привлек $1,7 млрд.