В Киеве задержали экс-министра здравоохранения времен Януковича

Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

"Относительно Богатыревой - была задержана пограничниками и передана Нацполиции", - сказал Тракало.

Других деталей по задержанию и ее причинам пока нет.

По информации Интерфакс-Украина, задержание произошло после прилета Богатыревой в аэропорт "Киев".

Раиса Богатырева проходит по делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Как сообщалось, Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016г обратилась в Печерский районный суд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

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