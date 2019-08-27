БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
27.08.19 20:14

В Киеве задержали экс-министра здравоохранения времен Януковича

Экс-министр здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

богатырева

Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

"Относительно Богатыревой - была задержана пограничниками и передана Нацполиции", - сказал Тракало.

Других деталей по задержанию и ее причинам пока нет.

По информации Интерфакс-Украина, задержание произошло после прилета Богатыревой в аэропорт "Киев". 

Раиса Богатырева проходит по делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Как сообщалось, Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016г обратилась в Печерский районный суд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100