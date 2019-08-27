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27.08.19 20:06

"Укрэнерго" сократило чистую прибыль за полгода на 21%

По итогам первого полугодия прибыль "Укрэнерго" составила 1,77 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 2,24 млрд грн.

укрэнерго

Об этом свидетельствует отчетность госкомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за указанный период составил 3,6 млрд грн (за 6 месяцев 2018 года – 2,9 млрд грн).

Как сообщалось, утвержденный Кабмином финансовый план ГП "НЭК "Укрэнерго" на 2019 год предусматривает уменьшение чистой прибыли по сравнению с финпланом-2018 на 29% – до 1,9 млрд грн.

НЭК "Укрэнерго" в 2018 году получило 2,5 млрд грн чистой прибыли, что в 1,4 раза больше, чем в 2017-м (1,75 млрд грн).

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