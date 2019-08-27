"Нафтогаз" заложил в финплан 17 миллиардов на выплату "Укрнафте" за спорный газ

Об этом говорится в пояснительной записке к финансовому плану "Нафтогаза" на 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

Согласно пояснительной записке, проведение данной операции несущественно повлияет на денежный поток компании, но приведет к начислению дополнительных операционных расходов в сумме 17,3 млрд грн.

"Отображено проведение операций по заключению компанией договоров купли-продажи (поставки) природного газа с ПАО "Укрнафта" в объеме 2,06 млрд куб. м и заключения с АО "Укртрансгаз" договора займа природного газа в объеме 2,06 млрд куб. м. В целом проведение указанной операции несущественно повлияло на денежный поток компании, однако привело к начислению прочих операционных расходов в сумме 17,3 млрд. При этом, поскольку по результатам запланированной операции ПАО "Укрнефть" получит прибыль в сумме 9,7 млрд, то компания отразила 50% от этой прибыли в сумме 4,8 млрд в доходах от участия в капитале", – сказано в пояснительной записке.

"Нафтогаз" указывает, что данная операция может быть осуществлена после утверждения ее Кабинетом министров.

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Как сообщалось, в апреле исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко был избран главой наблюдательного совета ПАО "Укрнафта", совладельцем которой является Игорь Коломойский. Тогда же был представлен план урегулирования налогового долга компании, возникшего во время управлению ей близкого к олигарху топ-менеджмента, а также многолетнего спора об оплате спорных объемов газа, который "Укрнафта" отказывалась поставлять по установленным для населения низким ценам, как государственная компания.

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Напомним, в рамках судебных разбирательств суммарные претензии "Укрнафты" к своему государственному акционеру НАК "Нафтогаз Украины" составляют 10,1 млрд куб. м. газа. Они были добыты в 2006-2011 годах и направлены "Нафтогазом" на нужды населения. Из-за отказа "Укрнафты" продажа этого газа не была документально оформлена.

При этом "Нафтогаз Украины" в суде указывал, что сейчас в хранилищах эти объемы газа отсутствуют. "Нафтогаз" оценивал свои обязательства перед "Укрнафтой" за потребленные населением за этот период 10,1 млрд куб. м газа в 3,75 млрд грн, то есть по действовавшим на тот момент ценам НКРЭ. "Укрнафта" считает, что этот объем должен оцениваться по текущим рыночным ценам.

Спорный газ является предметом начатого группой "Приват" арбитражного спора против Украины в Стокгольмском арбитраже, где она требует от государства компенсации $5,4 млрд. Слушания по этому делу начнутся в апреле, а решение по этому процессу ожидается в 2019 году. Параллельно с этим процессом в украинских судах "Укрнафта" требует от "Нафтогаза" передать ей в распоряжение весь спорный объем газа.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам).

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