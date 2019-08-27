СЕТАМ провел 2000 земельных аукционов на 140 миллионов

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Общая площадь выставленных земельных участков - 90 124 га. Общая площадь реализованных земельных участков - 36 682 га.

Больше всего выставлено лотов в Одесской области - 458 лотов (9 638 га). Больше всего реализовано лотов также в Одесской области - 294 лота (6 515 га) - 26 531 236 грн.

"Продажа аренды земли через честную конкурентную процедуру доказывает ложность мысли о дешевизне украинской земли. Ведь при общей стартовой сумме продажи 52 382 461 грн мы продали на общую сумму 140 624 338 грн. То есть дополнительно заработано для местных бюджетов 88 241 877 грн", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Торги по продаже аренды земли происходят исключительно с использованием современной технологии Blockchain, которая исключает любые манипуляции и коррупционные риски.

"Мы создали эффективную и прибыльную систему продажи земли. Мы абсолютно готовы к отмене моратория и открытию рынка земли", - добавил Вишнев.

Осенью 2018 года государственное предприятие "СЕТАМ" и Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра презентовали пилотный проект внедрения электронных земельных торгов.

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