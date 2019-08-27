БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
27.08.19 19:21

Ранние зерновые собраны почти со 100% площадей, – Минагрополитики

По состоянию на 27 августа украинские аграрии провели сев озимого рапса под урожай 2020 году на площади 630 тыс. га, или 59% к прогнозу. Зерновых и зернобобовых культур на сегодня намолочено 39,2 млн тонн зерна при средней урожайности 39,2 ц/га. Полевые работы проведены на площади 10,0 млн га, или 66% к прогнозу.

Ранние зерновые собраны почти со 100% площадей, – Минагрополитики

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

В том числе собрано:

Кроме того, подсолнечника при прогнозе 5,8 млн га обмолочено на площади 81 тыс. га и собрано 121 тыс. тонн при средней урожайности 14,9 ц/га.

Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах Хмельницкой – 55,0 ц/га, Черкасской – 54,7 ц/га, Винницкой – 54,4 ц/га, Тернопольской – 50,5 ц/га областей.

Наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Одесской и Запорожской – 3,1 млн тонн, Харьковской – 2,9 млн тонн, Днепропетровской – 2,7 млн тонн, Николаевской – 2,6 млн тонн областях.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100