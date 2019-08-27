Ранние зерновые собраны почти со 100% площадей, – Минагрополитики

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

В том числе собрано:

ранние зерновые и зернобобовые культур – 39,1 млн тонн с площади 9,9 млн га, или 99,7% от прогноза при средней урожайности 39,3 ц/га;

гречки – 6,0 тыс. тонн с площади 5,0 тыс. га, или 8% при средней урожайности 11,8 ц/га;

проса – 50 тыс. тонн с площади 27 тыс. га, или 30% при средней урожайности 18,1 ц/га.

Кроме того, подсолнечника при прогнозе 5,8 млн га обмолочено на площади 81 тыс. га и собрано 121 тыс. тонн при средней урожайности 14,9 ц/га.

Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах Хмельницкой – 55,0 ц/га, Черкасской – 54,7 ц/га, Винницкой – 54,4 ц/га, Тернопольской – 50,5 ц/га областей.

Наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Одесской и Запорожской – 3,1 млн тонн, Харьковской – 2,9 млн тонн, Днепропетровской – 2,7 млн тонн, Николаевской – 2,6 млн тонн областях.

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