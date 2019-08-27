БизнесЦензор

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27.08.19 19:10

Кения начала экспорт нефти

Первый танкер с партией нефти в 200 тыс. баррелей в понедельник отправился из порта Момбаса, таким образом Кения первой из стран Восточной Африки стала экспортером нефти.

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Об этом заявил президент государства Ухуру Кенията, передает БизнесЦензор со ссылкой на китайское государственное информагентство "Синьхуа".

По словам главы государства, первая партия низкосернистой нефти продана за порядка $12 млн, что превысило прогноз рынка.

Заместитель министра нефти и минеральных ресурсов Кении Эндрю Камау ранее сообщил, что Кения планирует экспортировать в текущем году 400 тыс. баррелей нефти двумя партиями – в третьем и четвертом кварталах. Согласно планам правительства страны, добыча нефти в Кении составит 2 тыс. баррелей в сутки.

Разведка нефти в Кении началась в 2012 году. По предварительным данным, доказанные запасы нефти в стране составляют около 750 млн баррелей.

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