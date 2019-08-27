Кения начала экспорт нефти

Об этом заявил президент государства Ухуру Кенията, передает БизнесЦензор со ссылкой на китайское государственное информагентство "Синьхуа".

По словам главы государства, первая партия низкосернистой нефти продана за порядка $12 млн, что превысило прогноз рынка.

Заместитель министра нефти и минеральных ресурсов Кении Эндрю Камау ранее сообщил, что Кения планирует экспортировать в текущем году 400 тыс. баррелей нефти двумя партиями – в третьем и четвертом кварталах. Согласно планам правительства страны, добыча нефти в Кении составит 2 тыс. баррелей в сутки.

Разведка нефти в Кении началась в 2012 году. По предварительным данным, доказанные запасы нефти в стране составляют около 750 млн баррелей.

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