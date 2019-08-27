"Укрзализныця" начнет отдавать вокзалы в концессию в 2020 году, – Кравцов

Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам Кравцова, вокзалы являются одним из наиболее привлекательных активов для привлечения частного капитала путем передачи в концессию или создания совместного предприятия.

"Мы работаем со Всемирным банком и IFC над этим вопросом и имеем амбицию сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 - начале 2021 года. Это позволит, с одной стороны, привлечь частные инвестиции для реконструкции вокзальной инфраструктуры, с другой – железная дорога получит партнеров, которые помогут развить процессы эффективного управления активами", – считает глава "Укрзализныци".

По словам Кравцова, в компании с нетерпением ожидают скорейшего принятия закона "О концессии", который был проголосован в первом чтении еще в апреле 2018 года.

Глава компании также назвал перспективным направлением государственно-частного сотрудничества строительство контейнерных терминалов, на сегодняшний день "Укрзализныця" имеет 4 такие комплекса в Одессе, Киеве, Харькове и Днепре.

"Существует насущная необходимость в строительстве аналогичного терминала в Западной Украине – во Львове, Ковеле или Чопе. Это – значительный объем инвестиций. Мы ищем правильный формат и инвесторов для этого проекта", – отметил Кравцов.

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Как сообщалось, "Укрзализныця" при содействии Международной финансовой корпорации (IFC) разрабатывает проекты передачи в концессию вокзалов Жмеринки и Николаева.

В апреле и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил о планах компании начать передавать железнодорожные вокзалы в концессию с 2019 года.

В октябре 2017 года Кравцов уже заявлял, что хочет привлечь частных инвесторов для оперирования пассажирскими вокзалами в Украине.

"Укрзализныця" также планирует создать в своей структуре отдельного оператора, специализирующегося на управлении вокзальным хозяйством.

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