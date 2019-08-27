БизнесЦензор

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27.08.19 17:26

Половина безналичных расходов украинцев приходится на покупку продуктов питания, – "Приватбанк"

В июле через крупнейшую в стране сеть торговых терминалов "Приватбанка" украинцы потратили с банковских карточек более 20,8 млрд грн, из них 9,5 млрд грн – на продукты питания.

терминал

Как сообщает пресс-служба банка, второе место по объемам занимают расходы на кафе, рестораны и другие места общественного питания (2,1 млрд грн), передает БизнесЦензор.

Еще почти 10%, или 2 млрд грн, в июле украинцы потратили на мебель и товары для дома, а более 1,5 млрд грн – на одежду и обувь.

В пятерку затрат с карточек украинцев также входят расходы на аптеки и медицину – 1,45 млрд грн.

По словам руководителя направления обслуживания торговых предприятий "Приватбанка" Евгения Васильцова, сегодня сеть POS-терминалов банка насчитывает 200 тысяч устройств, поэтому такая статистика является репрезентативной для всей Украины.

Больше всего терминалов "Приватбанка" действует в продуктовых магазинах и супермаркетах – почти 65 тысяч. 30 тыс. устройств функционируют в мебельных и ремонтных магазинах, 25 тыс. POS-терминалов позволяют рассчитываться в заведениях питания. В топ-5 самых безналичных сфер вошли также магазины одежды и обуви и аптеки. Ежемесячно клиенты банка осуществляют в POS-терминалах более 100 млн операций.

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