"Энергоатом" сменил главу Запорожской АЭС

Официальное представление нового руководителя коллективу станции состоялось 27 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС.

Согласно приведенным данным, Петр Котин родился 13 апреля 1961 года в г. Владимир. Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности "Атомные электростанции и установки". После окончания учебы в 1985 году был принят на должность оператора реакторного цеха Запорожской АЭС.

В центральной дирекции "Энергоатома" Котин возглавлял блок производства и работал над международными проектами, с 2014 года вел стратегический для Украины проект "Энергетический мост Украина - Европейский союз".

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

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