Аваков пообещал обеспечить полицейских лизинговым жильем за 3 года

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время презентации первых результатов работы мотивационной жилищной программы, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня мы можем подвести первые итоги реализации этого важного социального проекта – первой мотивационной программы МВД – жилье для полицейских и спасателей в льготный финансовый лизинг. Только за четыре месяца – с мая по август 2019 года, когда программа полноценно заработала, более 500 семей получили жилье. К концу года мы ожидаем, что таких семей будет дополнительно 1000. Необеспеченность жильем спасателей и полицейских мы должны преодолеть за 3 года", – сказал Аваков.

По словам министра, каждый пятый участник программы имеет статус участника АТО, а большинство семей (75%), которые получили жилье, имеют в семье детей.

"Около 23 тысяч сотрудников ГосЧС нуждаются в улучшении жилищных условий. Ежегодно государство может обеспечить жильем менее 1% этих работников. Такая же примерно ситуация и в Национальной полиции, только в три раза больше. Большинству из них придется ждать жилья 50-80 лет. Поэтому в ноябре 2018 мы запустили этот проект. Его суть – обеспечить полицейских и спасателей жильем на условиях льготного финансового лизинга. Мы начали в ноябре, документы приняли в январе, до мая преодолевали бюрократические преграды - и вот имеем первые результаты", – подчеркнул Аваков.

Министр напомнил, что по условиям программы МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях льготного финансового лизинга распределение платежа выглядит следующим образом: за счет государства будут компенсированы расходы по обслуживанию договора-лизинга (100%) и часть лизинговых платежей (до 40%). Сумма компенсации будет зависеть от стажа работы и состава семьи.

Например, при выслуге от 5 до 10 лет – ежемесячный платеж уменьшается на 10%; от 10 до 15 лет – на 20%; от 15 лет – на 30%. Кроме этого, при наличии детей платеж уменьшается еще на 5% за каждого ребенка.

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Как уточнил глава ГосЧС Николай Чечеткин, на сегодня работниками службы уже оформлены договоры по получению 272 квартир, ведется работа по 524 квартирам. Всего в базе зарегистрировано 2172 заявки на получение квартир по этой программе.

Глава Нацполиции Сергей Князев добавил, что ведомство приобрело по программе 250 квартир, ведется работа по заключению 245 соглашений на получение квартир.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил Порядок обеспечения Государственным учреждением полицейских и лиц рядового и начальствующего состава Службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга в январе 2019 года.

Согласно одобренной схеме финансового лизинга, его срок составит от 2 до 20 лет. Процент компенсации лизинговых платежей – 30-40%, при этом вознаграждение лизингодателю уплачивается государством полностью.

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