Wizz Air увеличит количество авиарейсов во Львов

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

В авиакомпании подтвердили актуальность данных, внесенных в систему бронирования. Из них следует, что повышение частоты коснется маршрута Львов-Гданьск, который прошлой зимой выполнялся с частотой два раза в неделю, а теперь будет выполняться с частотой три раза в неделю.

Также аэропорт "Львов" получит два дополнительных рейса в неделю по новому маршруту в Ларнаку, который начнет выполняться с 28 октября.

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Как сообщалось, ранее аэропорт "Львов" объявил о том, что Wizz Air увеличит частоту полетов по существующим маршрутам в зимнем сезоне навигации 2019/2020 суммарно на 10 рейсов в неделю. Предполагалось, что в Братиславу будет выполняться по пять рейсов в неделю вместо двух, во Вроцлав – пять вместо трех, в Гданьск и Берлин – по четыре вместо двух, в Дортмунд – по три вместо двух рейсов в неделю.

Wizz Air возобновил полеты во Львов после двухлетнего перерыва в 2017 году, открыв рейсы во Вроцлав и Берлин. Сейчас маршрутная сеть лоукоста из Львова включает 11 направлений на Кипр, в Данию, Германию, Литву, Польшу, Словакию и Великобританию, рейсы по которым уже выполняются или планируются к выполнению в ближайшее время.

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