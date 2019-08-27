Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра, – СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на неназванные источники, передает БизнесЦензор.

О том, что кандидатура Гончарука на пост премьера, является приоритетной также подтвердил РБК источник, близкий к руководству партии "Слуга народа".

С 28 мая Алексей Гончарук работает заместителем главы Офиса президента Украины (ранее – администрации). До этого он был главой Офиса эффективного регулирования (BRDO) – независимого экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров. Финансируется BRDO Европейским союзом. Также Гончарук был советником вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Сам президент Владимир Зеленский во время приема по случаю Дня Независимости заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", – сказал президент, отвечая на вопрос LB.ua.

Как сообщалось, ранее олигарх Игорь Коломойский заявлял, что считает вероятными кандидатурами на должность премьер-министра Украины заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Отметим, в мае Игорь Коломойский предположил, что новоизбранный президент Владимир Зеленский назначит главой своей Администрации адвоката олигарха Андрея Богдана, который сейчас и возглавил Офис главы государства.

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